Ante revés, AMLO advierte de Plan C

Desde la conferencia de prensa matutina, conocida “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que trabajará en un “Plan C”, así como en una reforma constitucional para modificar al Poder Judicial.

Desde Palacio de Gobierno, López Obrador expresó: “Ahí viene el Plan C”, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral, bajo el argumento de que se aprobó por violaciones graves al proceso legislativo.

En este sentido, compartió que en septiembre del próximo año, confiando en que su movimiento obtenga una amplia mayoría en las elecciones para el Poder Legislativo, enviará una iniciativa de reforma constitucional para modificar al Poder Judicial y, entre otras, se elija a los ministros con el voto popular, y con ello terminar con la “pandilla de rufianes” que lo conforman.

“No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa; imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico, al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Poder Legislativo lo mismo, se elige a los diputados y a los senadores. El Ejecutivo y el Legislativo nombran a los ministros de la Corte, y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país, para sostener al viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida, porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera independiente”.

El mandatario federal consideró que los legisladores que habían aprobado el llamado Plan B “no violaron nada”, por lo que los ministros “invadieron” facultades del Poder Legislativo.

Fue “un acto de prepotencia y de autoritarismo”, de los ministros de la Corte que se atreven a cancelar la ley. “Están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial”, manifestó.

Más adelante, detalló que el Plan C buscará que su partido en principio triunfe en las elecciones de 2024, pero no solo para la Presidencia de la República, sino también para obtener 334 escaños en la Cámara de Diputados y 96 en el Senado, a fin de tener la mayoría calificada y con ello tener la posibilidad de aprobar todo tipo de reformas, incluidas las constitucionales, “para la transformación del país”, sin necesidad de “bloqueos” o del voto de la oposición.

Por ello, una vez más exhortó a los ciudadanos a que voten por los abanderados de la llamada Cuarta Transformación.

“[Voto] Parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia, como ahora ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene dos terceras partes en el Congreso se han dedicado a bloquearnos, y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta, no, el Congreso es importantísimo, importantísimo y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación”, finalizó.

Obrador y Biden crean Comisión Presidencial

Los Gobiernos de México y de Estados Unidos destacaron la creación de una Comisión Presidencial para atender el tráfico de armas y de fentanilo, así como el próximo lanzamiento de una campaña binacional de “prevención del consumo de drogas”.

Tras la conversación telefónica de la mañana de ayer martes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, la Presidencia de la República informó que ambos mandatarios reafirmaron la alianza para mantener acciones conjuntas ante retos regionales.

En el combate al tráfico del fentanilo y de armas, los presidentes López Obrador y Biden reafirmaron su compromiso en la lucha contra este flagelo que tanto daño causa a ambas sociedades.

En el tema de la modernización de la frontera entre ambos países se reiteró el compromiso común por trabajar de manera conjunta a fin de mejorar la infraestructura y los servicios en la zona, en beneficio de las comunidades fronterizas y del comercio bilateral.