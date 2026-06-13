Ante señalamientos, indaguen dónde están nuestros hijos

Doña Vicky, madre buscadora e integrante del Colectivo Manos Buscadoras, le pide a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dejar que las autoridades se distraigan con la investigación acerca del presunto apoyo recibido con el fin de ir a la Ciudad de México.

A través de X, le ofreció a la mandataria federal una explicación. “Yo le digo. Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: Con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día”.

Reafirmó a la Fiscalía General de la República (FGR) que “en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se ponga a investigar cómo se fueron nuestros hijos”.

El pasado 10 de junio, diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la capital del país y Jalisco marcharon en Calzada de Tlalpan con destino al Estadio Ciudad de México para visibilizar esta causa.

Durante la conferencia de prensa mañanera de Sheinbaum del 11 de junio, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó que esta dependencia, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, acompañó a los manifestantes.

“También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia de algunas personas provenientes de Jalisco, que recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información y determinar si hubo intención ajena de la legítima exigencia de las familias”, declaró Rodríguez.

El balón vuelve a la cancha, nuestros desaparecidos cuándo

Por otra parte, integrantes de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez se unieron a la protesta nacional “El balón vuelve a la cancha, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”.

Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa, dijo que esta acción en el contexto del Mundial 2026, en donde mientras unos festejan, otros están buscando a sus hijos o desaparecidos.

Se manifiestan en alrededores del Estadio Monterrey

Así también, a dos días de que Monterrey reciba su primer partido de la Copa del Mundo 2026, familiares de personas desaparecidas trasladaron su exigencia de justicia a uno de los puntos con mayor visibilidad de la ciudad: los alrededores del Estadio Monterrey.

Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), acompañados por otros colectivos de búsqueda, colocaron alrededor de 150 fichas con fotografías de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio en un puente peatonal de la avenida Pablo Livas, frente al inmueble que será sede de encuentros mundialistas.