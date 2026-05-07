Anticipa más denuncias contra políticos mexicanos

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió el miércoles que tras las acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, la semana pasada, “vendrán más”.

En entrevista con News Nation, Blanche, quien quedó como fiscal interino tras la destitución de Pam Bondi, fue cuestionado sobre cuáles serán las consecuencias para “los políticos que puedan tener nexos con los cárteles criminales, más allá de la revocación de visas”.

Blanche recordó que el pasado 30 de abril fueron acusados 10 funcionarios y exfuncionarios, incluyendo el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Blanche destacó que Estados Unidos tiene una “muy buena relación con el gobierno de México. Ellos han reconocido la importancia de su relación con nosotros y que esa relación depende de cooperación en el ámbito migratorio, combatir el tráfico de drogas y cosas de ese tipo”.

Blanche insistió en que “nuestra relación no es mala; al contrario, es muy positiva con una buena parte del gobierno mexicano en estos momentos”.

Cuando se le preguntó si se verán más acusaciones similares contra políticos mexicanos en el futuro, Blanche respondió: “Por supuesto. Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicano recientemente. Eso es algo que continuará”.