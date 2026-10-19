Anticorrupción da golpe a factureras

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), dio a conocer una serie de acciones para fortalecer el combate a las “factureras”, empresas que simulan operaciones y emiten facturas para evadir el pago de impuestos.

La dependencia federal, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, reportó que se coadyuva en la revocación de la autorización de siete Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, quienes presuntamente realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

La SAyBG, detalló que como resultado de trabajos de fiscalización se detectaron estos siete proveedores, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su calidad de autoridad financiera, ha revocado, hasta el momento, la autorización de cinco de ellos:

Facturadorelectronico.com Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V., DigiFact Teledesic Broadband Networks, S.A. de C.V., FactureYa Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación S.A. de C.V., EdiFactMx EDIFACTMX, S.A. de C.V. y Comercio Digital Sistemas de Comercio Digital, S. de R.L. de C.V.

La Secretaría detalló que, actualmente, se encuentra en curso el procedimiento administrativo de revocación de autorización de los otros dos proveedores.

Combate a evasión

Según indicó, los siete Proveedores de Certificación validan aproximadamente el 20.53 % de la facturación nacional.

Además, destacó trabajos para prevenir y sancionar a las factureras, ayudando en el combate que realiza el Estado contra la evasión fiscal a fin de lograr una recaudación adecuada y distribución de los recursos en beneficio de la población.