Anticorrupción inhabilita por 2 años a farmacéutica

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso una sanción de un millón 193 mil 128 pesos e inhabilitó por dos años a la empresa Ortopedia Ana, S.A. de C.V. por presentar información falsa y entrega a destiempo de bienes contratados por el IMSS en 2022.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción informó que estas sanciones corresponde al pedido D2P1789, celebrado el 1 de diciembre de 2022 con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que impuso a la empresa Ortopedia Ana, S.A. de C.V. una sanción de un millón 193 mil 128 pesos y una inhabilitación de 24 meses para participar, por sí o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal”.

La dependencia federal detalló que esta notificación de sanciones fue realizada el pasado 8 de octubre y publicado hoy martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Destacó que la empresa Ortopedia Ana, S.A. de C.V. ya se encuentra registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Además, indicó que esta empresa tiene derecho a impugnar la determinación emitida.