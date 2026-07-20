Anticorrupción sanciona a 34 servidores públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) informaron que sancionaron a 34 personas servidoras públicas con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas por más de 1.8 mdp por faltas graves y no graves.

A través de un comunicado, el TFJA explicó que derivado de las acciones de investigación realizadas por los Órganos Internos de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía (SE), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como en la Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves, se impusieron las siguientes sanciones.

Sancionados

En AEFCM inhabilitación por 20 años a José L, de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” en la Ciudad de México, por acoso sexual a dos estudiantes en 2020.

En Sader inhabilitación por 15 años y sanción económica de 140 mil pesos a María H; inhabilitación por 10 años y sanción económica de 58 mil pesos a Leticia L. En SE, inhabilitación por 15 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización por 1.5 mdp a María G, de la Dirección General de Recursos Humanos, por autorizar 10 licencias con goce de sueldo sin contar con facultades en 2022.

En Profeco inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública, así como destitución e indemnización por 79 mil pesos a Araceli D, de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, por asignarse a sí misma y a dos personas servidoras públicas viáticos que no fueron destinados a realizar actividades inherentes a la prestación del servicio público en 2021; entre otros funcionarios.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control sancionó a personas servidoras públicas de 14 dependencias por cometer faltas no graves.

En Pemex suspensión por 30 días a Saúl R, del Sector Ductos del Valle de México, por provocar un accidente vial con un vehículo oficial en 2024.

Adicionalmente, suspensión por 15 días a Marlyn C, del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por instruir la aplicación de descuentos a las percepciones de dos trabajadoras sin contar con sustento en 2025.

En CFE, suspensión por 15 días a Brenda T, de la División Comercial Centro Oriente en Puebla, por generar un finiquito de servicio de energía eléctrica, no utilizando los canales oficiales del procedimiento, sin solicitud expresa del titular del servicio y fuera de la jornada laboral en 2024.

Precisaron que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, defenderán las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Asimismo, invitaron a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página de Internet denuncias.gob.mx.

Finalmente, reafirmaron su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.