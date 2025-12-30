Anticorrupción sanciona a cuatro empresas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció que sancionó a las personas morales Constructora Rusva, S.A. de C.V.; B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.; Eyasa, S. de R.L. de C.V.; y Mustache Software, S.A. de C.V.. para participar, por si o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal por presentar información falsa.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que con relación a Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes se impusieron ambas multas de 977 mil 130 pesos e inhabilitaciones de 1 año 6 meses, ya que proporcionaron información falsa en la celebración de los contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-038-24-CS, para la "Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Boshi Chiquito, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda (obra nueva)" y CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS, para la "Perforación, desarrollo y atoro de pozo profundo en la colonia 10 de Junio de la localidad de Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec (obra nueva)", respectivamente, adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México, cuya notificación de las sanciones se efectuó el 19 de diciembre de 2025.

Detalló que en el caso de la moral Eyasa se impuso una multa de 814 mil 275 pesos e inhabilitación por 1 año 3 meses, debido a que proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD, para la realización del "Diagnóstico para determinar la factibilidad técnica, económica y social para la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia y tecnología de tratamiento primario y ecotécnicas en zonas rurales", adjudicado por la referida comisión, cuya notificación de la sanción se realizó el 18 de diciembre de 2025.

Del mismo modo, indicó que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional sancionó a la empresa Mustache Software, imponiendo una multa de 155 mil 610 pesos e inhabilitación por tres meses, toda vez que proporcionó información falsa en la documentación que integró su propuesta con la que participó en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-HJY-006HJY001-N53-2023.

En ese sentido, la dependencia informó que las publicaciones de las inhabilitaciones referidas aparecieron ayer lunes en el Diario Oficial de la Federación.