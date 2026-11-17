Un juez federal anuló este lunes una norma del Gobierno del presidente Donald Trump, que buscaba endurecer los visados de estudiantes extranjeros y representantes de medios de comunicación foráneos mediante la imposición de plazos fijos de estancia y nuevos procedimientos para prorrogarlos que el magistrado consideró arbitrarios.

El juez Dennis Saylor, de Massachusetts, dio la razón a las organizaciones educativas y sindicales que impugnaron la medida y concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma “arbitraria y caprichosa” y “contraria a la ley” al plantear la reforma.

La disposición, propuesta por la Administración Trump en julio, afectaba a las categorías de visado F (estudiantes académicos), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios de comunicación extranjeros) e introducía un sistema de renovación de la estancia que, según el juez, quedaba sujeto a una discrecionalidad excesiva de las autoridades migratorias y sin suficientes posibilidades de revisión.

En su fallo, Saylor considera que el Gobierno, que defendió la medida con el argumento de combatir el fraude migratorio y proteger la seguridad nacional mediante un mayor control del tiempo que estudiantes y periodistas extranjeros podían permanecer en el país, no logró justificar adecuadamente estos cambios.

El magistrado también concluyó que la administración se extralimitó en su autoridad al imponer restricciones que podían dificultar la movilidad académica de los estudiantes extranjeros, por ejemplo, al cambiar de especialidad o cursar programas de estudios conjuntos.