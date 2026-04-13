Anuncia Clara Brugada apoyos a medallistas

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se comprometió a otorgar apoyos económicos hasta por 20 mil pesos para quienes alcancen medallas en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2026. Además de que las 100 Utopías comprometidas en su administración contarán con infraestructura para la práctica de 46 disciplinas y una Utopía en específico de Alto Rendimiento para los atletas destacados en la capital.

Ayer domingo, en el Auditorio de la Utopia Mixiuhca señaló que su gobierno difundirá los méritos deportivos de quienes representarán en la justa deportiva este año, con el fin de que la gente conozca a sus atletas.

Los apoyos económicos se otorgarán a todos los seleccionados que ganen medalla de oro por un monto de 20 mil pesos, los de medalla de plata de 15 mil pesos, y los de presea de bronce de 10 mil pesos.

La mandataria abanderó la delegación de más de mil atletas que representará con orgullo a la Ciudad de México en 46 disciplinas en la Olimpiada Nacional.