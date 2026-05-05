Anuncia Claudia acciones para facilitar la inversión

Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó los decretos para la Autorización Inmediata de Inversiones; la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior; de Simplificación de Trámites de Cofepris; para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, con el objetivo de garantizar, a través de una estrategia económica de largo plazo y soberana, el empleo digno y justo, el bienestar de las familias mexicanas y la Prosperidad Compartida.

“Cuando México avanza unido por el bienestar de su gente no hay desafío que lo detenga. Y ese México más justo, más fuerte, más digno, lo estamos construyendo juntas y juntos. ¡Que viva la Prosperidad Compartida!”, destacó ante empresarios y empresarias en el Museo Nacional de Antropología.

Si hubiera corrupción no habría bienestar

En otro tema, Claudia Sheinbaum puntualizó que el movimiento de la Cuarta Transformación llegó al poder con el objetivo de eliminar la corrupción y los privilegios; gracias a ello, hoy en día se destina un billón de pesos en las pensiones y programas para el Bienestar, cuyo pago para el bimestre mayo-junio se realizará del 4 al 27 de mayo.

“Si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de Bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicano o mexicana, que hoy se estén destinando un billón de pesos para dedicárselos directo a la gente?“, señaló.

Rubén Rocha con seguridad federal

Más adelante, la mandataria reveló que el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó seguridad al Gabinete de Seguridad, y la cual, indicó, se le está brindando.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el Gabinete de Seguridad siempre hace un análisis de riesgo ante la solicitud que hacen gobernadores, legisladores o incluso ciudadanos y sobre esto se decide o no fortalecer su seguridad.

Además, dijo que no se encuentra en un dilema por la solicitud de detención y extradición del gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico.

Rechaza haberse reunido con AMLO en Palenque

Y al ser cuestionada se reunió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira en Palenque, Chiapas, para “pedir línea”, la mandataria lo rechazó y acusó “rasgos de misoginia”.

La presidenta expresó que “me dio una risa. Fuimos a Palenque, porque lo teníamos programado, porque las giras las programamos (…) Ay, ya fue la presidenta a pedir línea”.

Además, aclaró que no tendría nada de malo si se reuniera con el expresidente, “pero no me reuní. Ah, no, pero, ya fue a pedir línea. Ya desde Palenque están orientando la política nacional”.

“Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país (…) Es que de veras da risa”, dijo.

Además, aseguró que los expresidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón (PAN) permitieron el injerencismo de Estados Unidos en México.

Explicó que Francisco Labastida, excandidato priista a la Presidencia de la República, contó en su libro cómo Zedillo solicitó un préstamo a Estados Unidos y por ello no apoyó su campaña.

En el caso del expresidente panista señaló el operativo Rápido y furioso para introducir alrededor de dos mil armas con chips al país.

“Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA, pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama, entonces, para el llamado Rápido y furioso; bueno, si eso no es injerencismo, ¿entonces qué es?”, manifestó.