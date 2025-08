Anuncia Claudia encuesta sobre reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno realizará una encuesta para conocer la opinión de la población sobre la reforma electoral, en donde se le preguntará su opinión sobre la figura de los legisladores plurinominales, así como el alto presupuesto a partidos políticos y a las elecciones.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que esta próxima encuesta podrá ser realizada por empresas encuestadoras reconocidas.

La mandataria federal señaló que encuestas previas reflejan que a la población mexicana no está de acuerdo en que haya tantos legisladores plurinominales ni que se destine tanto presupuesto a partidos políticos ni a las elecciones.

“Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. En encuestas previas la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta, no le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas.

“A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco”, aseveró la presidenta.

Foros en el Congreso

La mandataria apoyó la propuesta para que haya foros en el Congreso de la Unión para que se discuta la reforma electoral. “Sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros que se discuta, que se vea”, dijo. En Palacio Nacional, la presidenta adelantó algunas de las preguntas que se podrían hacer en esta próxima encuesta:

“¿Qué opinas de los plurinominales? Por ejemplo, a ver qué contesta la gente. ¿Qué opinas de qué los partidos políticos se lleven tantos miles de millones de pesos? A ver qué opina la gente, todos, ¿eh?, no defendiendo a uno u otro partido, sino que realmente haya menos recursos a los partidos políticos y a todo el sistema electoral en el país”, destacó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desde su perspectiva no debe de haber listas de pluris, ni tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones.

Destaca estrategiaVida Saludable

En otro tema, Sheinbaum alertó que la estrategia Vida Saludable arroja que de 4 millones de niños de escuelas públicas que han sido revisados, el 18 % tiene obesidad, que si se suma aquellos con sobrepeso y obesidad es el 37 %.

Sheinbaum señaló que el objetivo de esta estrategia es tener un diagnóstico de la salud de los alumnos, canalizarlos a centros de salud para una revisión en caso de que lo necesiten y brindar información sobre como llevar una vida saludable, con base en una alimentación sana acompañada por el ejercicio.

En este sentido, destacó que a esta campaña se suma la prohibición de venta de comida chatarra en todos los planteles escolares.

Decisión de la FGR atraer el caso del crematorio

Y ante el caso del crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez, donde más de 380 cuerpos fueron hallados apilados, la presidenta dijo que es decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso, pero que la secretaria de Gobernación se va a reunir con los familiares de las víctimas. Dijo que este caso lo está llevando la Fiscalía de Chihuahua.

“Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación) que entre con las familias para ver (lo que solicitan)”, destacó

“Tendría que, en todo caso, decidir la Fiscalía (General de la República) si les atrae el caso o no, o si por la investigación que pudiera desarrollarse. Pero vamos a pedirle a Rosa Icela que entre en comunicación con las familias y a mediante, sobre todo la Comisión de Víctimas, para ver qué podemos saber”, dijo.

Tras ser cuestionada sobre si el Estado pedirá disculpas a Israel Vallarta, presunto integrante de la banda de plagiarios conocida como Los Zodiaco, luego de que fue liberado por una jueza, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que él tiene su derecho, pero aclaró que hay un procedimiento en la ley.

“Él tiene que, en todo caso, solicitar. La ley es muy clara. Tiene que evaluarse con respecto a la ley. Hay una ley, no es un asunto personal ni subjetivo. Hay una ley que especifica cómo debería ser”, comentó.

Sheinbaum Pardo descartó reunirse con él, ya que no tendría por qué hacerlo, pero que lo importante es que se recuerde, principalmente a los jóvenes, de cómo se dio su detención.