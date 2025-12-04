Anuncia CSP aumento del 13 % en el salario mínimo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en acuerdo con el sector obrero y patronal, y en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1º de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa nueve mil 582.47 pesos mensuales y de cinco por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

La jefa del Ejecutivo federal agradeció a las y los empresarios por el consenso unánime para incrementar el salario mínimo y señaló que no tendrá impactos en la inflación. “Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, agregó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el poder adquisitivo de las y los trabajadores de México presenta un crecimiento del 154 por ciento con los gobiernos de la Cuarta Transformación, mientras que en la frontera se mantiene por arriba del máximo histórico, lo que significa que el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y en la frontera a 2.8.

Defiende aumento

La mandataria aseguró el pasado miércoles que el incremento al salario mínimo y la meta de que este alcance el valor de 2.5 canastas básicas no responden a decisiones improvisadas, sino a estudios técnicos y al consenso entre especialistas, empresarios, sindicatos y el Gobierno Federal.

La mandataria subrayó que las medidas están diseñadas para evitar impactos inflacionarios y mejorar de manera real el poder adquisitivo de los trabajadores.

Jornada laboral de 40 horas

Asimismo, Sheinbaum Pardo, anunció que, luego de un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil, enviará al Senado de la República el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que la propuesta implica que, a partir del 1º de enero de cada año se hará efectiva la reducción: En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40. Puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones, además con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

Ley de Aguas es indispensable para el país

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que distintas organizaciones están de acuerdo con la Ley de Aguas, ante inconformidades de algunos productores del campo.

Insistió que se limita que se pueda mercantilizar la trasmisión de derechos, además que se está poniendo orden.

Al destacar los diálogos entre Gobierno y productores, comentó que se dieron algunos cambios con los que se estuvo de acuerdo en temas como el agua para riego, entre otros.

Así también, la mandataria sostuvo la tarde de ayer miércoles una reunión privada en Palacio Nacional con empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete, donde se abordaron temas económicos, entre ellos la creación de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones.

Celebra marcha de jóvenes

Y en el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, la presidenta Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el “perreo por la paz”, canción viral en TikTok en la que la mandataria mexicana expresa que “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.

Sheinbaum Pardo cantó el fragmento y reconoció a la joven de Jalisco que hizo viral este perreo en la red social.