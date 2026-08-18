Anuncia CSP consulta de celulares en escuelas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se consultará, el 24 y 25 de agosto en la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), la opinión de más de un millón de maestras y maestros de educación básica sobre regular el uso de celulares en las escuelas, como parte de los foros regionales para crear una propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum planteó que antes de establecer una regulación nacional, se consulte directamente al magisterio.

La presidenta aclaró que el debate no parte necesariamente de una prohibición absoluta de la tecnología, sino de la necesidad de establecer reglas frente al uso excesivo de los dispositivos. La discusión incluye el llamado scrolling infinito, la exposición a contenido no solicitado y los mecanismos de las plataformas que pueden favorecer un consumo excesivo. La intención, de acuerdo con lo expuesto en la conferencia, es que la regulación no se limite a responsabilizar a las familias o a las escuelas, sino que también alcance a las empresas tecnológicas.

Duplica Sheinbaum meta de bachillerato

Y ante la creciente demanda de espacios para estudiar el nivel medio superior, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió duplicar la meta de creación de lugares en el Bachillerato Nacional: pasó de 200 mil a 400 mil nuevos espacios durante el sexenio.

La ampliación busca que ningún joven quede fuera de la educación media superior, y contempla distintas modalidades, desde planteles presenciales hasta opciones semipresenciales y a distancia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el proyecto permitirá avanzar hacia una cobertura de 90 por ciento en este nivel educativo. La estrategia incluye la construcción de nuevos planteles, ampliaciones y alternativas flexibles para atender particularmente a comunidades donde la oferta educativa es insuficiente.

La apuesta ocurre además en el contexto de la transformación del acceso al bachillerato, con el objetivo de que la ubicación geográfica y la disponibilidad de lugares dejen de ser obstáculos para los adolescentes que buscan continuar sus estudios.

Soberanía energética frente a dependencia

Otro de los asuntos relevantes fue la soberanía energética. Sheinbaum reconoció que México mantiene una fuerte dependencia del gas natural proveniente de Estados Unidos: alrededor de 75 por ciento del gas que consume el país procede de Texas.

La presidenta sostuvo que esta dependencia obliga a fortalecer la producción energética nacional, especialmente porque las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural tienen un papel fundamental en la generación eléctrica.

El gobierno plantea reducir gradualmente el uso de combustóleo y aumentar la participación de fuentes menos contaminantes, al tiempo que busca garantizar el abasto energético dentro del país.

Nuevas medidas sobre turismo de maternidad

En otro tema, la mandataria informó que su administración analizará las implicaciones de las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos del llamado “turismo de maternidad” en la que mujeres extranjeras embarazadas viajan al país vecino para que sus hijos nazcan ahí y obtengan la ciudadanía estadounidense.

Reconoció que no se tienen estadísticas que involucre a mexicanas sobre este tipo de turismo a la Unión Americana, pero aseguró que son pocos casos.

Muerte de 2 mexicanos por sismo en Colombia

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mexicanos fallecieron en el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia, la semana pasada.

En días pasados, la embajada de México en Colombia había informado que Mario Alberto Zapata Verdier y su esposa Brenda Eloísa Flores Reyes estaban desaparecidos. Se hospedaban en el Hotel Dibeni de Pereira cuando ocurrió el terremoto.

Sheinbaum detalló que la cancillería se puso en contacto con los familiares e, incluso, apoyó su traslado a Colombia.