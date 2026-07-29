Anuncia CSP consulta sobre derechos de las audiencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, del 27 de julio al 21 de agosto, se realiza la consulta pública en la página portal.crt.gob.mx/consultapublica, sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que todas y todos pueden participar: audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles.

“La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que los lineamientos no tienen relación con la censura, sino que el objetivo es la autorregulación respetando la pluralidad, ya que el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México.

Destaca fortalecimiento de vigilancia en aduanas del país

Por otra parte, la mandataria indicó que en todas las aduanas del país se busca la automatización y la revisión no intrusiva, además que se ha fortalecido la vigilancia.

Sheinbaum Pardo indicó que se contrataron a más de mil 200 jóvenes para ayudar a que algunas aduanas estén abiertas las 24 horas del día.

“En aduanas fortalecimos el centro de vigilancia que está en Querétaro, con las cámaras; ahí nos ayudó la Agencia Digital, y en todo el procesamiento de datos y la agilización de trámites también nos ayudó la Agencia Digital y eso ha permitido que avance”, comentó.

Alista decreto para reforzar transparencia

Además, la presidenta anunció que su gobierno prepara un decreto para reforzar la transparencia y establecer con mayor claridad que la información pública no podrá reservarse por decisión discrecional de las autoridades, salvo cuando exista un proceso judicial en curso o se trate de asuntos de seguridad nacional.

“Vamos a hacer un decreto para la transparencia y queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido que no puede resguardarse información a criterio de la autoridad… todo el gobierno debe ser transparente”, afirmó.

Entregan reconocimientos a participantes en Plan Kukulkán

Más adelante, la mandataria encabezó la entrega de reconocimientos a personal que integró el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en la pasada Copa Mundial FIFA 2026 y recordó que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no se pueda enfrentar.

También externó su agradecimiento a las mujeres y hombres que forman parte de las Secretarías de Defensa, Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Secretaría de Gobernación y todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad; así como de las y los elementos de las corporaciones estatales y municipales de seguridad.

Responde Sheinbaum a asesor de Trump

Y luego de que un asesor del presidente Donald Trump expresara que los cárteles mexicanos de droga controlan al país y son la razón por la que el sistema judicial y político no funcionan, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que en México gobierna el pueblo y no debe ser un elemento para la definición de campaña rumbo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

La mandataria federal señaló que no busca entrar en debate por los dichos de funcionarios estadounidenses y reiteró que hay buena coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.