Anuncia CSP incentivos para el cine nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un plan integral de apoyo al cine nacional: desde la formación, producción, exhibición y preservación, así como un nuevo incentivo fiscal del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en el país; el cual será publicado mañana lunes 16 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad. Y al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine. Que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México", destacó desde Palacio Nacional, la casa del pueblo de México.

Fortalecimiento a la economía

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el incentivo equivale hasta al 30 por ciento del ISR del gasto del proyecto realizado en territorio nacional y tiene un tope máximo de 40 millones de pesos (mdp) por proyecto o proceso y cuyo requisito consiste en que los proyectos deberán contar con al menos el 70 por ciento de proveeduría nacional, para atraer producciones internacionales de alto valor productivo y, al mismo tiempo, propiciar que las producciones nacionales permanezcan en México, fortaleciendo así la economía creativa del país, la soberanía cultural y la diversidad de historias que se producen desde el territorio mexicano.

Explicó que al incentivo podrán acceder personas físicas y morales mexicanas, personas extranjeras con establecimiento permanente en el país, y personas extranjeras sin establecimiento permanente en territorio nacional que realicen la producción a través de una persona física o moral residente en México.

Además, podrán participar largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de 40 mdp; largometrajes y series documentales con un gasto mínimo de 20 mdp; así como procesos específicos de animación, efectos visuales o postproducción con un gasto mínimo de 5 mdp por proceso.

La productora de cine, Inna Payán, resaltó que este 15 de febrero es un día importante para la cinematografía nacional, ya que el incentivo da una plataforma para fortalecer la producción en México.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, ha impulsado una política pública integral para fortalecer el sector: en el primer año de gobierno, se incrementó en 18 por ciento el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica (Eficine); se fortaleció al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con nuevo equipamiento y se eliminaron las cuotas de inscripción.