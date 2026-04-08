Anuncia CSP Servicio Universal de Salud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la publicación de un decreto presidencial con el que se crea el Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar que las mexicanas y mexicanos puedan atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, para ello, del 13 al 30 de abril, iniciará el registro para la credencialización, comenzando con las personas de 85 años y más.

“El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante: Va a salir un Decreto Presidencial en estos días —el día de hoy o mañana— que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que, cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido; que si es derechohabiente del IMSS se pueda ir al Issste o al IMSS Bienestar; que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar pueda irse al IMSS o al Issste”.

“¿Qué ventaja tiene esto? Eficientar el sistema (...) Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud”, destacó en la acostumbrada conferencia matutina.

Explicó que para la implementación del Servicio Universal de Salud se contará con bases de datos compartidas, iniciando con la credencialización para la que se cuenta con 2 mil equipos especializados.

Garantiza diálogo abierto para agricultores

Y ante presiones de transportistas y agricultores en distintos estados del país, la presidenta indicó que siempre habrá diálogo, sin embargo, su administración no otorgará recursos o apoyos a las organizaciones ni a sus líderes, sino directamente al productor.

“Los apoyos serán de manera directa al productor. No se dan a través de organizaciones. Antes se le daba una organización, esa organización, el líder recibía el dinero y el líder repartía a los que eran parte de esa organización. Nosotros no, eso se acabó, el apoyo es de manera directa, eso es lo que le decimos a los que están manifestándose”, dijo.

Claudia habla sobre caso Bermúdez y desaparición forzada

Así también, afirmó que la vinculación a proceso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por el delito de desaparición forzada demuestra que el Estado mexicano está investigando y sancionando este tipo de crímenes, incluso cuando se involucran a exfuncionarios públicos.

La mandataria sostuvo que el hecho de que un exservidor público enfrente un proceso penal por este delito refleja que existe actuación institucional y que no hay impunidad.

“El propio hecho de que a un funcionario público se le acuse de este delito y esté detenido por desaparición forzada es un elemento suficiente para decir que estamos atendiendo y hay cero impunidad”, señaló.

Subrayó que la acusación fue presentada por el propio Estado mexicano, lo que —dijo— evidencia que las autoridades están investigando casos delicados relacionados con posibles redes de complicidad entre funcionarios y grupos criminales.

Celebra acciones de EU contra armadoras ligadas a cárteles

Y después de que la Fiscalía de Estados Unidos imputó a una armadora ligada con grupos de la delincuencia de México por apoyar a grupos “terroristas”, la presidenta celebró la acción.

Sheinbaum Pardo apuntó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza cómo incorporar esta acción a una demanda que sigue pendiente de su resolución.

“Qué bueno que haya por primera vez, realmente, una acción de este tipo”, expresó.