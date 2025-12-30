Anuncia EE. UU. otro ataque contra narcolancha

Estados Unidos anunció el lunes un nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico y dijo haber asesinado a dos personas, sin que se reportaran heridos entre las fuerzas militares estadounidenses.

En un post en X, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que "el 29 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

El Comando, que acompañó el post con un video, señaló que los servicios de inteligencia confirmaron que el bote "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas varones resultaron muertos".

Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha destruido una treintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Las operaciones han provocado la muerte de más de 100 de sus ocupantes.