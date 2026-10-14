Anuncia Harfuch creación de seis penales tras riña

Tras las riñas registradas en el penal “El Castillo” de Mazatlán, Sinaloa, y que dejaron un saldo de 12 internos muertos y una decena de heridos la semana pasada, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal, anunció la construcción de seis centros penitenciarios en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora, con una capacidad de 18 mil 480 espacios.

El titular de la SSyPC señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se comenzará a construir en Sinaloa, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario con capacidad proyectada para dos mil 640 personas, infraestructura moderna, mejores sistemas de vigilancia y condiciones para fortalecer su operación y control.

Explicó que mientras se concreta este proyecto, el Centro penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la SSyPC, del órgano administrativo, de prevención y reinserción social.

García Harfuch precisó que los nuevos centros penitenciarios contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia, monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.

Amílcar Olán está ubicable

En otro tema, Harfuch dijo que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio se encuentra ubicable y reafirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer si se encuentra en alguna carpeta de investigación.

El funcionario fue cuestionado acerca de si el empresario tabasqueño, quien ha sido mencionado en diferentes audios acerca de sus posibles nexos con criminales, si está siendo investigado y se encuentra ubicado por el gobierno de México.

“Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes está ubicable”, declaró.

Suman más de 70 mil arrestos en sexenio de CSP

Así también, el secretario de Seguridad informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026, se han detenido a 70 mil 571 personas, se han asegurado 36 mil 303 armas de fuego, 569 toneladas de droga (incluyendo nueve millones 553 mil pastillas de fentanilo) y se han desarticulado dos mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de droga.