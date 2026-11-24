Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 23 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch acusó impunidad porque “hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”.

El secretario de Seguridad también lamentó, a nombre del Gabinete de Seguridad, la muerte de los cuatro militares durante el operativo para capturar a “El Chapo Isidro” y externó su solidaridad con quienes resultaron lesionados.

“El propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar: salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad para decidir qué hacer con su vida”.

Al destacar la de la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la presencia federal en Sinaloa con el objetivo de proteger a la población, García Harfuch expuso un reforzamiento de seguridad en el estado con medios para que las autoridades “puedan llegar a tiempo cuando una familia pida ayuda”.

Además de las 100 patrullas que fueron entregadas en meses anteriores, el titular de la SSPC anunció que en los próximos días iniciará la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la Policía Estatal y Municipal de Culiacán, así como para la policía de Mazatlán, además de 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 camionetas blindadas para la Policía Municipal de Culiacán y Mazatlán.