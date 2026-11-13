Anuncia hija de Ruffo que buscará gubernatura

Verónica Ruffo anunció que buscará la gubernatura de Baja California rumbo a las elecciones intermedias de 2027, entidad federativa que anteriormente ya fue liderada por su padre, el panista Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra en arresto domiciliario por encabezar una presunta red de contrabando de combustibles.

Lo anterior, confirmado por la propia Verónica en entrevista para el podcast En Boca de León, con el periodista León Krauze.

“Sí lo quiero ser (candidata a la gubernatura), ya lo medité. Mi papá me dice que en Almoloya me llamaban ‘la guerrera’. ¿Dónde voy a posicionarme para darles esa persona a todos los ciudadanos? En la gubernatura”, dijo.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha cerrado filas con Ruffo Appel en medio de su proceso legal, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) le ha atribuido ilícitos relacionados con el huachicol fiscal.