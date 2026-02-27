Anuncia Irán buenos avances en negociaciones nucleares

Irán afirmó que las negociaciones nucleares que ha mantenido con Estados Unidos en Ginebra han sido más serias y más largas que en el pasado, y que se lograron buenos avances.

“En estas largas horas hemos logrado buenos avances y hemos entrado seriamente en los elementos de un acuerdo”, sostuvo en declaraciones a medios iraníes el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, poco después de terminado el encuentro.

El jueves, delegaciones de ambas partes se reunieron en Ginebra para una tercera ronda de negociaciones con el objetivo de evitar una guerra.

En esta ocasión, las negociaciones se prolongaron por unas tres horas durante la mañana y otras tres por la tarde, a diferencia de la anterior ronda, en que las negociaciones duraron la mitad de este tiempo.

Araqchi comentó a medios de prensa de su país que en las largas horas de intercambios de ideas y mensajes hubo “buenos avances” y que “se entró seriamente en los elementos de un acuerdo”,

El mediador en estas negociaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, reportó que se había logrado un “progreso significativo”.

El impulso que parecen haber tomado estas tratativas se refleja en que continuarán a nivel de “conversaciones técnicas” el próximo lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).