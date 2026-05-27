Anuncia Javier May relevos en la seguridad

Tras la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Serafín Tadeo Lazcano, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que su lugar será ocupado por Alejandro Leal López.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal compartió imágenes del acto en el que también entregó el nombramiento de Comisionado de la Policía Estatal a Omar Castañeda Ríos, quien llega a ocupar el puesto que desempeñaba Jesús Amaya Guerrero.

La salida del secretario de seguridad fue anunciada desde el lunes por el gobernador, quien aseguró que Tadeo Lazcano se va a la Ciudad de México ante ofrecimientos de un cargo federal.

Pese al relevo, May Rodríguez afirmó que la estrategia está funcionando y que se dará continuidad para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias tabasqueñas.

Cabe señalar que el nuevo secretario de Seguridad, Alejandro Leal López, se desempeñó antes como comisario jefe y director general de profesionalización en el Servicio de Protección Federal (SPF).