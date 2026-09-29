Anuncia Morena a seis coordinadores estatales

Morena presentó ayer lunes a seis coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura previa a las candidaturas para las elecciones de 2027.

La conclusión del proceso organizativo en seis demarcaciones consolida estructuras de poder locales, cuyo peso será determinante en la agenda legislativa y electoral del partido mayoritario en los próximos años

Nayarit

Jasmine Bugarín, senadora del Partido Verde, fue designada como coordinadora en Nayarit. En su nombramiento, el partido reconoció que quien ganó la encuesta fue Héctor Santana, militante del partido guinda, pero por género, el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones fue por género.

Entre gritos de “¡Unidad!” y “¡Viva Nayarit!”, así como Héctor Santana levantándole el brazo a Jasmine Bugarín en señal de triunfo, la senadora del Verde tomó protesta como coordinadora estatal.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que es una convicción del partido que, en los estados donde tienen mayor competitividad, se nombren mujeres candidatas.

Sonora

Así también, Morena designó a Lorenia Valles Sampedro como su coordinadora para la Transformación y Defensa de la Soberanía en Sonora, en medio de gritos de inconformidad de algunos militantes invitados al nombramiento.

“¡Va a perder!”, gritó una mujer del público militante mientras se aplaudía a Valles Sampedro por su nombramiento. Incluso hubo algunos de sus compañeros aspirantes que, estando en el pódium, no le aplaudieron ante su nombramiento.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó la trayectoria de Lorenia Valles en la izquierda mexicana, mientras otros militantes reclamaron una supuesta “imposición del gobernador”.

Nuevo León

Más tarde, el partido guinda designó a Clara Luz Flores Carrales como su coordinadora de la Transformación y Defensa de la Soberanía en Nuevo León; con ello, será la segunda ocasión que la expriista compita por el cargo de la gubernatura en ese estado.

“En Nuevo León tenemos cuadros que van a garantizar que la corrupción se acabe en ese estado”, destacó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Para este nombramiento se acordó ir en alianza con el Partido Verde.

Por su parte, Clara Luz Flores aseguró que la coordinación que asume no es un proyecto personal, sino para llevar también la visión y propuesta de trabajo de quienes aspiraron a la coordinación estatal de Morena.

Tlaxcala

La exsenadora Ana Lilia Rivera será la coordinadora de la Transformación en Tlaxcala, entidad donde irán en alianza los partidos Morena y Verde Ecologista.

Arturo Escobar destacó que Rivera es el cuadro político mejor preparado para encabezar la alianza en Tlaxcala.

Rivera llega a esta responsabilidad después de una trayectoria política construida en Tlaxcala y vinculada principalmente con las causas campesinas, los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas nativas.

San Luis Potosí

En San Luis Potosí, Morena designó a Elí César Cervantes como coordinador para la Transformación y la Defensa de la Soberanía en San Luis Potosí, en una contienda donde no competirán con sus aliados PT y Verde, según lo aclaró Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Este lunes, en el World Trade Center de la Ciudad de México, Hernández admitió que el proceso interno de selección ha sido difícil porque no se lograron consensos con los aliados del Verde y PT para postular a un solo candidato, pero afirmó que Morena tiene posibilidades de ganar.

BCS

Al cierre de esta edición, Morena confirmó el nombramiento de Manuel Alejandro Cota como “coordinador estatal de la Defensa de la Transformación” en Baja California Sur. Milena Quiroga no se presentó al nombramiento y sus simpatizantes salieron del salón