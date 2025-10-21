﻿﻿
Anuncia PAN rifa mensual de un iPhone 17 Pro

Octubre 21 del 2025
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que los ciudadanos podrán descargar una aplicación de su partido para afiliarse o registrarse como formal aspirante a candidato del blanquiazul. Además, adelantó que rifarán un iPhone 17 Pro cada mes para que los jóvenes se interesen en participar.

La app panista está conformada por tres opciones: “Me quiero afiliar”, “Quiero ser candidato” y “Conócenos”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, este lunes.

Rifa panista

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas, de todo, refris, teles”, agregó.

