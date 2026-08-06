Anuncia recompensas por líderes del cartel

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció 100 millones de dólares (mdd) en recompensas para atrapar a líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes, además de acusaciones contra tres de ellos relacionados con fraude en tiempos compartidos.

En conferencia de prensa, los titulares del Departamento de Justicia de EUA, Todd Blanche; de la DEA, Terrance Cole, y del FBI, Kash Patel, anunciaron las acciones contra el poderoso cártel mexicano.

El jefe de la Agencias de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terry Cole, denunció la “corrupción en México, incluyendo en el gobierno de México, que ha protegido a líderes de los cárteles”.

Advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump irá por “los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos de gobierno” que permiten o facilitan el flujo de drogas que está matando a estadounidenses.

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, habló de un 22 % de declive en las muertes por fentanilo, que atribuyó a la acción del gobierno de Trump.

Países se han aprovechado de EE.UU., dice Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió su política arancelaria en un evento en Las Vegas, en las que dijo que México, entre otros países, se han aprovechado de EE. UU.

“Hemos sido perjudicados por aranceles usados en nuestra contra durante años por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos”. Añadió que “Canadá es desagradable, lo son, amo a su gente, pero tiene un liderazgo desagradable y México, todos nos lo hicieron, pero ahora eso no funciona”.

En el evento, el mandatario estadounidense añadió que “los aranceles nos han hecho ricos” y recordó que su palabra favorita es “aranceles”.