Anuncia Robledo instalación de mesa de trabajo

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que desde este jueves 15 de octubre se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en busca de crear una mejor propuesta para, en el marco de lo posible, destinar mejoras en el salario y condiciones laborales para los trabajadores.

“Como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, instalaremos una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días”, expresó en un videomensaje compartido en redes sociales.

Además, recordó que el día miércoles, en la consulta convocada por el Sindicato de Trabajadores del IMSS se votó por finalmente no aprobar la propuesta del incremento salarial, decisión que aseguró respetar y, por ende, comenzar a perfilar una nueva propuesta para el personal.

“El ejercicio fue libre, se votó de manera directa y secreta, y la mayoría decidió no aprobar la propuesta de incremento salarial”, enfatizó.

Acepta derrota sindicato del IMSS

Por lo anterior, Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), aceptó su derrota luego de que concluyó el conteo de los votos de la consulta nacional y sostuvo que se alistan las mesas de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar nuevas propuestas salariales.

“Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión. Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia”, expresó a través de un video publicado en redes sociales.

En ese sentido, explicó que la propuesta sometida a consulta fue resultado de un proceso de negociación con el instituto y de los resolutivos aprobados legítimamente por el Congreso Nacional.

Asimismo, el director propuso que se reanuden las negociaciones.