Anuncia Sectei inversión superior a los 238 mdp

El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, informó que durante 2026 se instalarán hasta 464 aulas digitales en escuelas primarias y secundarias de la capital, mediante una inversión superior a los 238 millones de pesos (mdp).

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el funcionario explicó que, como parte de la estrategia Aula Digital Mix, se contempla beneficiar a las comunidades escolares con equipamiento tecnológico y mobiliario, además de acompañar a más de 700 docentes para fortalecer el uso didáctico de estos recursos.

Sostuvo que la tecnología debe estar al servicio del aprendizaje crítico de niñas, niños y jóvenes, por lo que se busca impulsar la creatividad y la producción de conocimiento, en lugar de convertir a los estudiantes en consumidores pasivos de dispositivos móviles.

En materia de seguridad escolar, señaló que trabajan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Territorios de Paz, mediante gabinetes de seguridad, convivencia y base escolar, en los que participan 404 planteles de las 16 alcaldías.

Asimismo, destacó que la dependencia impulsa acciones para favorecer la inclusión educativa de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas quienes se encuentran dentro del espectro autista, viven con alguna discapacidad o están en situación de calle.

El titular de la Sectei señaló que el tránsito de la educación básica al bachillerato representa uno de los momentos más críticos de la trayectoria educativa, debido al abandono prematuro de los estudios.

Indicó que la educación media superior en la capital cuenta con una matrícula de 575 mil estudiantes, de los cuales 54 % son mujeres, por lo que se impulsa un modelo educativo alineado con el Bachillerato Nacional, que prioriza el bienestar estudiantil, la flexibilidad pedagógica y las oportunidades de reincorporación.