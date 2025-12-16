Anuncia Sheinbaum acuerdo por adeudo de agua con EE. UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el acuerdo sobre el adeudo de agua con Estados Unidos, se alcanzó sin que México entregue más agua de lo que corresponde conforme al Tratado de Agua de 1944.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que tampoco se está dando el agua que no se tiene o que afecte al consumo humano y a la agricultura en México.

“Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos que en diciembre no se puede, no solamente no se puede físicamente, sino que además va a tener consecuencias si se hace en poco tiempo. Se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo”, explicó.

En Palacio Nacional, la presidenta señaló que el gobierno de la Unión Americana acusaba que México no quería entregar el agua que adeuda, pero afirmó que “no es que no hayamos querido entregar el agua, sino que no ha llovido suficiente”.

“Entonces se llegó al acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo, porque se acuerda por quinquenio, pero ahora será a partir de la cantidad de lluvia que hay en cada periodo de lluvias, cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía”, mencionó.

Paquete arancelario protegerá 350 mil empleos

En otro tema, Sheinbaum Pardo destacó que el paquete arancelario tiene por objetivo el desarrollo con justicia en el país y para ello se busca importar menos, exportar más y con ello proteger los empleos de industrias estratégicas donde México tiene una experiencia muy importante.

Esto después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que el objetivo del Paquete Arancelario, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, tiene como objetivo cuidar 350 mil empleos de las industrias automotriz, siderúrgica, calzado, textil y vestido en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro, esto sin dañar a ningún país en específico, ni afectar las relaciones comerciales con Asia o con otras regiones del mundo con los cuales no se tiene tratado comercial.

Proyecto de Parque Ecológico en Hidalgo

Así también, la presidenta de México informó que el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo será reubicado, luego de que fuera rechazado en una consulta popular.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) buscará otro sitio para poder desarrollar este parque.

El domingo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de Hidalgo informaron que al concluir la jornada del Ejercicio Consultivo de Participación Ciudadana sobre el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en esa entidad, se registró una participación ciudadana de 8.77 % de la lista nominal, equivalente a 12 mil 259 votos emitidos de un total de 139 mil 831 ciudadanos.

Se detalló que la consulta se aplicó a los habitantes de los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, donde del total de los sufragios, 4 mil 334 personas (35.35 %) manifestaron su opinión a favor del proyecto, mientras que 7 mil 736 (63.10 %) expresaron su desacuerdo.

Tren AIFA-Pachuca estará listo para el Mundial

Al finalizar la conferencia, la mandataria aseguró que para la Copa FIFA 2026 estará listo el Tren AIFA-Pachuca, donde será sede de campamento para los deportistas.

Sheinbaum Pardo destacó que prácticamente ya está lista toda la obra civil y después habrá un periodo de prueba.

“Este mes los vamos a invitar, vamos a ir al primer recorrido, ya está lista prácticamente toda la obra civil y viene, en los trenes siempre es así, viene un periodo de pruebas para probar la señalización y que sea completamente seguro.

“Entonces va a venir un periodo de pruebas, que pueden ser dos meses más o menos, y a partir de ahí pues ya estaría funcionando, pero antes del Mundial va a estar funcionando, eso sí”, explicó la titular del Ejecutivo federal.