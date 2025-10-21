Anuncia Sheinbaum apoyo por lluvias de 10 mmdp

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México realizará una inversión inicial de 10 mil millones de pesos (mdp) para otorgar apoyos directos a las 100 mil familias damnificadas que se estima dejaron las lluvias extraordinarias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, esto sin contar lo que invertirá Agroasemex S.A., la aseguradora del Estado mexicano, que ya asignó empresas para la atención de escuelas, clínicas y atención de caminos.

Resaltó que como parte del Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias, se entregará el primer apoyo de 20 mil pesos a todos los damnificados en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, del 22 al 29 de octubre; mientras que en Hidalgo, del 25 de octubre al 5 de noviembre.

Presenta 4 ejes de trabajo

Así también, la mandataria presentó los cuatro ejes de trabajo con los que se atiende la emergencia por las precipitaciones extraordinarias que se presentaron en esas entidades, los cuales son: Atención a la emergencia; Apoyo a familias afectadas; Reconstrucción; y Fortalecimiento del sistema de pronóstico meteorológico y alertamiento a la población.

Critica relanzamiento de imagen del PAN

En otro tema, la presidenta de México cuestionó el relanzamiento de la imagen política del Partido Acción Nacional (PAN), al considerar que la decisión fue insensible ante la situación de emergencia que viven cinco estados del país por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Lamentó que mientras miles de familias enfrentan afectaciones severas, el partido opositor haya optado por realizar un acto político.

“Yo más bien diría que fue de muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que definiéramos que la emergencia se levanta”, expresó Sheinbaum.

Carlos Treviño permanece detenido en EE. UU.

Y al ser cuestionada sobre si Carlos Treviño Medina haya sido liberado en Estados Unidos, la mandataria aseguró este lunes que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) haya sido puesto en libertad por el gobierno de Estados Unidos, y reiteró que la información disponible indica que continúa detenido por autoridades de ese país.

“Me dicen que está detenido por Estados Unidos. Si hay alguna otra información, pues la daríamos en el transcurso del día, pero hasta ahora parece que está detenido. Todavía no hay información sobre eso”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

Lamenta división en Bolivia

Por otra parte, Sheinbaum Pardo lamentó la división entre los movimientos progresistas en Bolivia, luego de los resultados electorales que dan como ganador al candidato de derecha, Rodrigo Paz.

Por lo anterior, Sheinbaum llamó a mantener la unidad dentro de la Cuarta Transformación (4T) en México.

La mandataria expresó que la fragmentación de las fuerzas progresistas en América Latina ha debilitado las causas populares y subrayó la importancia de mantener cohesión política.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso, para nuestro movimiento es muy importante la unidad”, señaló Sheinbaum.