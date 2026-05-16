Anuncia Sheinbaum aumento salarial del 9 % a docentes

En el Día de las Maestras y los Maestros, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento salarial del nueve por ciento en beneficio de las y los docentes del país, como un agradecimiento permanente al magisterio nacional.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, resaltó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ante las y los docentes, puntualizó que la educación pública es la mejor de las educaciones gracias a las maestras y maestros, por ello agradeció por su labor. Asimismo, destacó que a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se impulsan los valores profundos de México, la justicia social, la libertad, la soberanía y la independencia.

La jefa del Ejecutivo federal entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio.

“Muchas felicidades a todas y todos los maestros de México, de corazón, México no sería lo que es si no fuera por el magisterio nacional, por el trabajo que hacen todos los días, no solo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático”, agregó.

Descartan salida de Mario Delgado

Así también, la presidenta descartó que se contemple la salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y afirmó que el funcionario “está haciendo un gran trabajo” al frente de la dependencia.

Delgado resalta incremento

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó que el incremento salarial del nueve por ciento demuestra que, en siete años de la Cuarta Transformación, —desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la actual jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo— se ha logrado revertir el rezago en las remuneraciones de las y los maestros de México causado por 36 años del periodo neoliberal.

Desconocen si la UIF congeló cuentas a Rocha

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos por nexos con grupos criminales.

Además, la mandataria aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario o militante, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si existen pruebas de la comisión de algún delito, pero dejó en claro que no se actuará por presiones externas, incluso si provienen de Estados Unidos.

La mandataria reiteró que la posición de su administración es defender el Estado de derecho y actuar solo con base en evidencias suficientes.

Descarta investigaciones de EUA a consulados

Además, Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no ha recibido ninguna notificación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre presuntas revisiones o investigaciones a los consulados mexicanos en territorio estadounidense, y afirmó que esas versiones carecen de sustento.

Anuncia creación de “Detector de Mentiras”

Y ante la presunta proliferación de noticias falsas, la presidenta anunció que su gobierno pondrá en marcha una nueva conferencia semanal encabezada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, con el objetivo de desmentir información inexacta y fortalecer el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.

La mandataria federal adelantó que este espacio será una versión ampliada del “Detector de Mentiras”, y que será encabezada por la exdirigente Nacional de Morena, Luis María Alcalde.