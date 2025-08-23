Anuncia Sheinbaum México Imparable

Con compañía de Lorena Ramírez Nahueachi, maratonista rarámuri, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció “México Imparable”, una serie de carreras por cuatro lugares del país. La primera carrera será en Chiapas, el 14 de septiembre; la segunda en Ciudad de México el 7 de diciembre; la tercera el 22 de marzo en Oaxaca, y la última el 7 de junio en Chihuahua.

“México imparable es una iniciativa de carreras en todo el país, bueno, en cuatro lugares, principalmente, y que está vinculada con turismo también, turismo deportivo”, explicó.

Agregó: “(...) este nombre de México imparable es muy simbólico, representa por supuesto, al pueblo rarámori, imparable, resistente a los pueblos originarios, y representa a México, porque México es imparable”, comentó Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, destacó la derrama económica del deporte señalando que el 10 % de los deportistas son internacionales generando 64 mil millones de pesos.

“Después del covid, el tema del turismo deportivo creció a un cien por ciento, porque la gente quería salir al aire libre, a disciplinas diferentes, y sobre todo recorrer nuestro país. (...) Hay que decirlo que estas cuatro carreras que van a explicar mis compañeras, además, además son unos talentos mexicanos que me encanta verlas aquí, que puedan decir su historia, pero sobre todo que hoy estos corredores van a estar viviendo en la cultura de México la grandeza de nuestro país”.

Hacienda hará nueva estimación del crecimiento del país

En otro tema y debido a que la inflación en la primera quincena de agosto fue menor de la esperada, la presidenta dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará nuevas estimaciones sobre el crecimiento que tendrá el país al cierre de este año.

Explicó que, en este momento están trabajando en el Paquete Económico 2026, y que lo deben entregar a más tardar el 8 de septiembre, y el cual contemplaría los ingresos y gastos y algunas leyes indispensables. Sheinbaum abundó que Hacienda está esperando que pase agosto para poder tener algunos otros indicadores y poder hacer su estimación de cierre de año y la estimación para el 2026.

Abundó que hay quienes estaban apostando a que la economía mexicana se iba a tirar, “y la verdad es que no”.

“Si EU quisiera bombardear cárteles, tenemos el Himno Nacional”

Y luego que el jueves el director de la DEA, Terry Cole, evitó descartar bombardear a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que eso no ocurrirá porque ningún gobierno extranjero se atrevería a violar la soberanía del país, pero advirtió que en caso de que lo intentaran “tenemos el Himno Nacional: ‘un soldado cada hijo te dio’”.

Además, al afirmar que “hay lo que hay, no hay más”, la presidenta rechazó que el Gobierno de México tenga con la DEA una “colaboración sin precedentes”, como afirmó el jueves su director, Terry Cole.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa que ya no entrará en más debate con esta agencia.

Sheinbaum anuncia Café del Bienestar

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que próximamente junto a María Luisa Albores, directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, se presentara el Café del Bienestar, el cual tiene como finalidad apoyar la economía de las mujeres de la Montaña de Guerrero, donde se tiene la mayor producción del grano armático.

Dijo que el Café del Bienestar se va a producir en Guerrero, principalmente, “una de las regiones donde estamos trabajando y, principalmente, queremos que el apoyo sea para mujeres, es la Montaña de Guerrero, donde se produce café”.