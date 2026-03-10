Anuncia voto a favor de eliminar pensiones doradas

Senadores de oposición manifestaron su respaldo a la iniciativa presidencial para eliminar las “pensiones doradas” de altos exfuncionarios públicos, que será discutida y votada esta semana, pero cuestionaron el esquema para definir el tope máximo de esos ingresos.

Entrevistados en el Senado, por separado, coordinadores parlamentarios coincidieron en que existen pensiones excesivas que deben desaparecer; sin embargo, señalaron problemas técnicos y jurídicos en la propuesta, lo que anticipa una discusión legislativa sobre la forma en que se establecerán los límites.

PAN pide topar pensiones en UMAS

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que su partido está completamente de acuerdo en eliminar esos ingresos exorbitantes, porque la existencia de pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, así como más de cien beneficiarios que reciben más de 400 mil pesos al mes, es “escandaloso e indefendible”.

Sin embargo, criticó la forma en que la iniciativa pretende fijar el tope, con base en el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.

“La iniciativa está hecha con las patas. Está muy mal planteada”.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará a favor de la reforma, al considerar que las pensiones millonarias no son justificables.

Iniciativa no resuelve problema estructural: MC

De Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada también votará a favor de eliminar pensiones excesivas, al considerar que va en línea con la política de austeridad.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones en México, que enfrenta retos más amplios, como su fragmentación y los riesgos de sostenibilidad financiera.