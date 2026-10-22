Anuncian 10 mil plazas para IMSS-Bienestar

El martes concluyó el diálogo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). En consecuencia, la mañana del miércoles sesionó el Consejo Técnico del IMSS y aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8 a 8 %, compuesto por 4 % al salario tabular y 4 % a la ayuda para pago de renta de casa-habitación,

Entre los principales anuncios destaca la basificación de 10 mil 939 trabajadores que actualmente no cuentan con una plaza definitiva, incluidos empleados incorporados durante la pandemia de la Covid-19, principalmente enfermeras, médicos, camilleros, personal de higiene y limpieza, laboratoristas, técnicos de RX entre otras. Permitirá fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia.

Nuevo porcentaje aún se encuentra por debajo del 10 %

La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos siete años. Solamente en tres ocasiones en 23 años, el incremento global ha alcanzado el 8 % (en 2024 y 2025). Y el incremento del 4 % al salario tabular, está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores. En 14 años, es la segunda vez que el salario tabular alcanza el 4 % (la anterior fue en 2023).

Y es financieramente viable. Es resultado de un esfuerzo del IMSS, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de eficiencias y economías: un ejercicio de austeridad republicana en gasto que no afecta la atención médica, mejores condiciones en los procesos de compra y contratación con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), la digitalización de procesos, mejores rendimientos financieros y mayores ingresos gracias al récord de empleo formal que en septiembre alcanzó 22.9 millones de trabajadores asegurados al IMSS.

Anuncia Robledo “plan integral de compromisos”

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció también que la próxima semana presentará al Consejo Técnico un “plan integral de compromisos con los trabajadores para los derechohabientes”.

El proyecto contempla basificación de 10 mil 939 trabajadores con contrato 08, es decir, quienes cubren vacancias, y muchos de ellos contratados durante la última pandemia.

También la compra de insumos, mobiliario y equipos, y el mantenimiento de baños, aires acondicionados tomas de oxígenos medicinales, comedores, vestidores, refacciones para equipos electromecánicos y reposición de mobiliario médico.

Trabajadores rechazan aumento

Por lo anterior, trabajadores del IMSS rechazaron el aumento salarial del 4 % anunciado por Zoé Robledo, y advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que sus exigencias sean cumplidas a cabalidad.

Por segunda ocasión, trabajadores salieron a las calles para rechazar la contrapropuesta de incremento salarial anunciada por el director del Instituto.