Anuncian 37 mil 503 nuevos lugares para educación superior

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances para ampliar la cobertura de educación media superior y garantizar que más jóvenes tengan un lugar en el bachillerato. El Gobierno Federal busca que el acceso deje de depender de los mecanismos de selección que durante años dejaron fuera a miles de estudiantes.

La estrategia contempla la ampliación de planteles y espacios educativos, además de un nuevo esquema de ingreso que elimina el examen como barrera para acceder al bachillerato en diversas entidades.

Sheinbaum destacó que 17 entidades ya participan en el esquema de ingreso sin examen, mientras que la cobertura continuará ampliándose; asimismo, informó los avances del programa Mi Derecho, Mi Lugar, mediante el cual 74.2 por ciento de los estudiantes que solicitaron ingresar al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México obtuvieron un lugar en su primera opción.

El gobierno prevé continuar ampliando la infraestructura de preparatorias para garantizar que ningún joven que quiera estudiar quede fuera.

El objetivo, sostuvo, es que los jóvenes tengan derecho a continuar sus estudios y que la falta de espacios no sea un impedimento para hacerlo.

Reactivan exportación de ganado

Otro de los anuncios destacados durante la mañanera fue la reapertura de la frontera de Sonora para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, luego de las restricciones impuestas por la presencia del gusano barrenador.

El Gobierno Federal informó que el reinicio de las exportaciones estará acompañado de medidas sanitarias y de vigilancia para evitar la propagación de la plaga.

En este esfuerzo también participa la planta de producción de moscas estériles instalada en Chiapas, una herramienta utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto y contener el avance del gusano barrenador.

En otro tema, la mandataria calificó como “política ficción” los rumores de que supuestamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría recomendado a Rubén Rocha Moya regresar a la gubernatura de Sinaloa.

A pregunta expresa en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que haya hablado sobre este tema con el exmandatario.

Y ante la tendencia a la baja en las cifras de homicidio doloso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal continúa funcionando y se trabaja para fortalecerla.

Expresó que “la estrategia está funcionando y diario estamos trabajando para fortalecerla. Nunca uno cuando es servidor público puede decir ‘ya’, hasta el último día del sexenio, ‘ya cumplí con mi parte, pues le toca al siguiente’”.

Optimista sobre acuerdo comercial con EE. UU.

Así también, manifestó su optimismo de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo federal señaló que este acuerdo debe de garantizar el bienestar de México y la soberanía nacional.

La mandataria informó que instruyó a que Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), permanezca en Washington D.C., para lograr el mejor acuerdo para México con el gobierno de Donald Trump.