Anuncian acuerdo para el desarme total de Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas” y que, una vez completado el desarme, “las fuerzas israelíes se retirarán” mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Fuentes de alto nivel de Hamas confirmaron este viernes que llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto con Israel, después de que el presidente Trump anunciara que el grupo estaba dispuesto a desarmarse.

Dos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo.

Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamas avanza hacia un acuerdo que incluye el desmantelamiento de su arsenal, dijo una fuente diplomática cercana a las negociaciones en curso con mediadores en El Cairo.

Sin embargo, una fuente de Hamas aseguró que todavía están en proceso de introducir enmiendas a la propuesta en discusión.

La cuestión del desarme de Hamas ha sido uno de los principales obstáculos para el avance del acuerdo de alto el fuego que está vigente entre Israel y el grupo en Gaza desde octubre.

Según el plan de paz de 20 puntos para Gaza, lanzado por el presidente Donald Trump, la segunda fase del alto el fuego debía implicar el desarme de Hamas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio.

El plan también prevé que un grupo de tecnócratas palestinos, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), asuma la gestión cotidiana durante la fase de transición de Gaza hacia la posguerra.