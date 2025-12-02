Anuncian apertura de embajada de Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, anunció que se establecerá una embajada de ese país en México, con lo cual será la primera representación diplomática que abre en una nación de habla hispana.

En conferencia de prensa conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional en el marco de su visita de Estado a México, el mandatario de Singapur aseguró que establecer una embajada refleja la confianza que tiene su país en el futuro de México.

Decisión

“Nuestra decisión refleja la confianza que tiene Singapur en el futuro de México y nos permitirá participar con los líderes del sector empresarial y comunitarios en México”, señaló.

En el salón Tesorería y al destacar que se cumplen 50 años de relaciones entre ambas naciones, el presidente de Singapur informó que con Claudia Sheinbaum Pardo firmaron un memorándum de entendimiento, ya que entre ambos buscan abrir y mejorar las relaciones económicas y exploran otras áreas de colaboración.

Aseguró que el diálogo entre ambas delegaciones fue muy fructífero.

“Este año Singapur y México celebran el Aniversario Dorado de nuestras relaciones diplomáticas que han sido constantes en estos 50 años basadas en el respeto mutuo y diálogo.

“Ese respeto mutuo y diálogo abierto han sido muy importante y muy presentes en nuestro diálogo. Me gustaría agradecer a las delegaciones, hablamos acerca de a seguir abriendo nuestras relaciones, incluyendo mejorar nuestras relaciones económicas, firmamos un memorándum de entendimiento y más importante aún, más allá de ello, también estamos explorando otras áreas de colaboración”.