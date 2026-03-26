Anuncian apoyo de 35 mdp a pescadores por derrame

El Gobierno Federal, a través de diferentes dependencias, informó que se continúan ejecutando acciones integrales para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, tras un derrame petrolero que ha afectado más de 630 kilómetros de línea de sota, de acuerdo con la organización Greenpeace México.

En un comunicado, detalló que las labores se desarrollan bajo cinco ejes prioritario.

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, a quienes ha brindado acompañamiento técnico.

Apoyo

Según la paraestatal, se han realizado esquemas de apoyo para mitigar afectaciones económicas en este sector, derivadas de la contingencia, con un monto de más de 35 millones de pesos destinados a acciones como apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.

A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca

Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.

A la vez, afirmó que incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento.