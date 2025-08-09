﻿﻿
Anuncian Atlas para promover artesanías

Agosto 09 del 2025
Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, anunció acciones para apoyar a las personas artesanas del país, así como un Atlas Artesanal para promover las artesanías.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 8 de agosto en Palacio Nacional, Núñez Bespalova expresó que “estamos tercos porque Fonart sea el mejor acompañante de toda la comunidad y el sector artesanal”.

En el Salón Tesorería, la subsecretaria de Cultura destacó una línea de comercialización que va a seguir el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), después de la capacitación, diagnóstico y acceso a la materia prima: “Lo que se va a hacer es empezar a ver, a definir mercados, dirigiendo las distintas piezas a los canales de venta más adecuados. Se va a hacer un énfasis particular en mercados de alto valor porque son a los que no tiene acceso directo el artesano”.

No al regateo

Al señalar que hay un pleno reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas y afromexicanas, destacó que existen programas de apoyo para su desarrollo económico: “La cuarta transformación comenzó a forjar una narrativa distinta alrededor del mundo artesanal , de las piezas y de su consumo”.

“Ahora podemos decir claramente: no al regateo, no a la apropiación indebida y sí a una relación de igualdad para todos los creadores”.

Entre otras, Marina Núñez destacó acciones en favor de las personas artesanas como capacitaciones, comercialización, territorios artesanales, venta directa, y acercamiento de las piezas a las tiendas que venden arte popular.

