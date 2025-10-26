Anuncian aumento de 10 % de aranceles a Canadá

En Truth Social, el republicano Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, dio a conocer el incremento arancelario “debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil”, tras usar un “audio y video seleccionados del expresidente Ronald Reagan”, en una “campaña publicitaria”.
Decisión
Según Trump, “Ronald Reagan amaba los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no! Su anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude”, por lo que tomó su decisión de aumentar los gravámenes.