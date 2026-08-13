Anuncian aumento de becas para deportistas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, a partir de enero de 2027, se aumentarán las becas para las y los deportistas mexicanos en reconocimiento al récord histórico de 407 medallas —las cuales serán premiadas en su totalidad— durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Dieron un gran resultado y además se lo merecen, así de sencillo. Rommel (Pacheco, director general de la Conade) ya me había dicho lo de las medallas, que no solamente se premiará una medalla, sino todas las medallas y obviamente le pregunté ¿qué presupuesto representa? Y lo podemos hacer, no tiene problema”.

“Y además, en la medida que los bequemos, que sus familias no tengan esta angustia de que ¿cómo se van a ir a la competencia?, ¿quién les va a pagar el boleto?’. Y al mismo tiempo que ellos tengan lo mínimo indispensable para desarrollarse, en esa medida los apoyamos. Y la otra parte es el esfuerzo de sus entrenadores, de ellos mismos en las instalaciones que tienen que ver para desarrollar el deporte, pero lo que podamos hacer para ayudarles lo vamos a hacer”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Añadió que el objetivo es apoyar desde el deporte social a través de clases nacionales o semilleros deportivos, hasta el deporte competitivo, como parte de una visión deportista para que más niñas y niños crezcan vinculados a alguna actividad deportiva.

Medallas ganadas

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, detalló que de las 407 medallas: 167 son de oro, 125 de plata y 115 de bronce, con lo que México se convierte en tricampeón centroamericano.

Explicó que este logro es resultado de los esfuerzos de los deportistas, pero también del Plan Anual de Alto Rendimiento a través del cual se destinaron mil millones de pesos (mdp) a la preparación y clasificación de los deportistas mexicanos, además se fortalecieron las becas deportivas, se respaldó a más de 50 Federaciones, se profesionalizaron más de 300 entrenadores y se destinaron 60 mdp al Comité Olímpico.

Sheinbaum comparte que practica Chi Kung para salud

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que actualmente practica Chi Kung, un ejercicio de origen chino enfocado en la salud y el bienestar.

Al ser cuestionada sobre el deporte con el que se identifica, la Mandataria federal recordó que desde niña practicó ballet y que, al ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, tuvo que decidir entre continuar como bailarina o estudiar Física.

Sheinbaum optó por la carrera científica y posteriormente incursionó en el deporte universitario. Contó que formó parte del equipo de remo de la UNAM, disciplina que practicaba desde temprano en Cuemanco para después acudir a sus clases en la Facultad de Ciencias.

También practicó atletismo durante su etapa universitaria.

La presidenta explicó que recientemente comentó con Rommel Pacheco, director de Conade, que quería aprender Tai Chi, pero él le recomendó el Chi Kung, una disciplina de origen chino que, de acuerdo con la explicación que recibió, es un ejercicio para la salud.

“Entonces ahora estoy practicando ejercicio”, comentó Sheinbaum.