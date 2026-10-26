Anuncian colecta de firmas en apoyo a ley de rentas

Morena en la Ciudad de México anunció una gran campaña de colecta de firmas en apoyo de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, que se encuentra en discusión en el Congreso local.

Durante La Chilanguera, el presidente de Morena en la CDMX, Paulo García, detalló que la colecta se abrirá en espacios públicos como parques, universidades y lugares de trabajo, para que la población pueda expresar su opinión respecto a esta ley.

Además, adelantó que se habilitará un portal digital para recabar firmas en torno a esta ley, las cuales serán llevadas al Congreso en el marco de la discusión y dictaminación de la iniciativa que envió la semana antepasada la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El presidente de Morena en la CDMX advirtió que “son tiempos de definiciones”, por lo que señaló que se buscará “equilibrar” la discusión de este tema, y posteriormente cada partido tendrá que posicionarse al respecto.

Durante La Chilanguera, el legislador planteó que la oposición ya habla de votar en contra, priorizando su aversión a la Cuarta Transformación por encima del bienestar de las y los habitantes de la capital.