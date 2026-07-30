Anuncian compra de 70 toneladas de café

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que dependencias y entidades del gobierno federal comprará entre 2026 y 2027 cerca de 70 toneladas de café a cooperativas y pequeños productos para que sean consumidas en oficinas federales.

En la sede de la secretaría y acompañada de representantes de las cooperativas participantes, Raquel Buenrostro afirmó que esta compra marca el inicio de una nueva etapa en las compras sostenibles dentro del gobierno federal y en las cuales se busca “hacerlas cada vez más democráticas, transparentes y con mayor valor social”.

Informó que la proyección para el próximo año es incorporar a más dependencias y entidades del gobierno federal, integrar a más organismos del sector social, e incrementar el volumen de compra.

La secretaria destacó que entre las dependencias que se han sumado al arranque de esta compra de café están la Defensa, y el IMSS.