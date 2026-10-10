Anuncian construcción de nuevo centro penitenciario

Con una inversión federal, se proyecta construir en Sinaloa un nuevo centro penitenciario, a fin de fortalecer la infraestructura, anunció la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, luego de los hechos de violencia que dejó diez personas muertas en el reclusorio de Mazatlán.

A través de un comunicado, dijo que esta decisión representa un avance y el cumplimiento de un compromiso de seguir trabajando en forma coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa.

Hizo ver que el gobierno estatal refrenda su compromiso irrestricto de seguir actuando con responsabilidad y en coordinación con las autoridades federales, con el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de impulsar acciones necesarias en el marco de la Estrategia de Seguridad para construir la paz.

En el comunicado, la mandataria estatal no citó el monto de la inversión y la ubicación de este nuevo centro, que se proyecta edificar en el estado.