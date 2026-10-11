Anuncian creación de centro penitenciario

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la creación de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, el cual se realizará con recursos federales tras la riña en el penal de Mazatlán que dejó más de 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

Por medio de redes sociales, el titular de la dependencia detalló que mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional, así como personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”, informó García Harfuch.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad también agradeció a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su colaboración y disposición para aportar los terrenos necesarios para “hacer realidad este proyecto”.