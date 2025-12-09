Anuncian creación de nuevo ciber bachillerato

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció el lunes que el Gobierno Federal impulsará la creación de un nuevo modelo de “ciber bachillerato”, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura y diversificar las modalidades de educación media superior a partir de 2026.

El proyecto forma parte de la meta presidencial de alcanzar una cobertura del 85 % en el nivel medio superior y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar, mediante la construcción de nuevos planteles, ampliaciones, reconversiones y ahora, esta nueva modalidad educativa.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 8 de diciembre, Delgado explicó que el ciber bachillerato representa una evolución del esquema tradicional de los telebachilleratos.

Modelo más integral

Será un modelo más integral, con infraestructura física y digital, que incluirá aulas equipadas con cómputo, espacios deportivos, áreas culturales y conectividad, además de contenidos académicos adaptados al Marco Curricular Común del Bachillerato Nacional.

Para 2026 la SEP prevé abrir 130 ciber bachilleratos, ubicados estratégicamente en comunidades donde la distancia entre la secundaria más cercana y un bachillerato supera los 45 minutos.

Cómo será el ciber bachillerato

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que el nuevo modelo contará con un sistema modular, de manera que los jóvenes puedan reincorporarse sin perder años completos, una práctica frecuente en los sistemas tradicionales.

Todos los estudiantes de los ciber bachilleratos obtendrán un certificado del Bachillerato Nacional, igual que el resto de los subsistemas.

Este componente será además avalado por una red de universidades públicas, incluidas universidades autónomas estatales, la UNAM y el IPN.

Actualmente se revisan y actualizan carreras técnicas vinculadas a semiconductores, robótica, electromovilidad, turismo, programación, administración de proyectos tecnológicos, así como nuevas áreas del bachillerato agropecuario relacionadas con manejo del agua, servicios ambientales y gestión del patrimonio natural.

Piden a padres de familia atender resultados de salud

Además, Mario Delgado llamó a padres y madres de familia, así como a personas tutoras, a que atiendan los resultados que revela el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que ha valorado a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de educación básica.

El secretario de Educación reconoció que de acuerdo con las valoraciones hechas a los estudiantes de escuelas públicas, se ha detectado sobrepeso, obesidad y “la gran mayoría de los niños nunca ha ido al dentista”, además que algunos necesitan atender su salud visual.

Al mencionar que las personas tutoras deben atender la hoja de resultados de sus hijos e hijas.