Anuncian creación de universidad nacional “Rosario Castellanos”

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, en la que se definieron proyectos estratégicos para el estado, entre ellos la creación de una sede de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en Quintana Roo y un análisis más profundo del fenómeno del sargazo.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la colaboración institucional y marcar líneas de acción conjuntas en áreas clave como educación superior, investigación científica y medio ambiente.

Programas

Entre los acuerdos destaca la apertura de la universidad “Rosario Castellanos”, que ofrecerá programas académicos relacionados con medio ambiente, salud, biotecnología y ciencias del agua. Con ello, el estado busca impulsar la formación de jóvenes preparados para los retos del futuro, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

También se estableció el fortalecimiento de los centros públicos de investigación, incluido el CICY Unidad Cancún, así como la revisión de becas de posgrado. De manera particular, se subrayó la importancia de los estudios sobre el sargazo: su composición, efectos ambientales y económicos, posibles usos y la labor que ya realiza el Centro Estatal de Monitoreo para registrar su comportamiento y cantidades en las costas del Caribe mexicano.

“La coordinación con el Gobierno de México es un paso firme hacia la transformación de Quintana Roo, colocando la ciencia, la tecnología y la educación como ejes del desarrollo”, afirmó la gobernadora.