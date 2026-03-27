Anuncian denuncia penal contra cuñado de AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió una investigación a las empresas familiares del expresidente López Obrador, señaladas por presunto lavado de dinero, “en especial las empresas propiedad del cuñado Rodrigo Gutiérrez Müller”.

Se trata del caso de las firmas Envíos del Bienestar SA de CV. y Pagos del Bienestar SA de CV., que son propiedad del cuñado de AMLO.

“Quienes hoy en día tienen una sentencia pendiente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No puede ser que empresas familiares de un exmandatario tengan participación activa en el funcionamiento del Gobierno”, declaró el diputado Ernesto Sánchez.

El panista solicitó a la UIF iniciar una investigación contra Rodrigo Gutiérrez Müller, quien aseguró, “tiene socios que incluso, mantienen antecedentes negros (…) “Vamos a ingresar desde luego la denuncia penal y administrativa, confiamos en que sí vaya a prosperar”.