Anuncian distribución de guías de salud mental

La Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá 18 millones de guías de salud mental en secundarias y bachilleratos públicos y privados como parte de la estrategia El ABC de las Emociones, que contempla actividades semanales y el ingreso de brigadas de profesionales de la salud a partir del 28 de septiembre.

Los materiales están dirigidos a estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras, y ya se encuentran en las entidades federativas para su entrega en los planteles, informó la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP, Mario Delgado, pidió a las autoridades estatales entregar las guías en tiempo y forma y elaborar una planeación para abordar la salud mental una hora por semana.

Ante titulares y representantes de las secretarías de Educación de las 32 entidades, señaló que el propósito es que adolescentes y jóvenes estén bien en sus entornos familiar, escolar y comunitario.

Estrategia emocional

Explicó que la estrategia incorpora como prioridad la atención emocional de estudiantes de secundaria y educación media superior.

Sostuvo que la salud mental es un tema que ya no puede ser ignorado y llamó a las autoridades estatales a participar, reforzar y promover la iniciativa. Añadió que se busca involucrar a todo el sistema educativo en su atención y promoción entre niñas, niños y adolescentes.

Rodríguez Mora informó que también se diseñaron cursos sobre El ABC de las Emociones para maestros, así como para directivos y personal administrativo de las escuelas del país.

La subsecretaria destacó la importancia de que gobernadoras, gobernadores y otros funcionarios federales y estatales participen en algunas de las sesiones escolares. Señaló que el primer lunes de cada mes se realizarán sesiones sobre el tema.

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Enríquez López, explicó que la iniciativa contempla escuchar a jóvenes de 14 a 18 años y recabar información sobre malestar emocional, depresión, ansiedad, suicidio y afectaciones relacionadas con el uso de dispositivos digitales.

Para ello, indicó, se utilizará una metodología que combine datos numéricos con las experiencias y opiniones de los jóvenes.

A su vez, Mariana Pérez Gay Rossbach, coordinadora de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se desarrollarán pláticas interactivas sobre emociones y salud mental, con actividades de 50 minutos cada semana.