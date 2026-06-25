Anuncian dos proyectos de energías renovables

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Plan de Generación de Energía Eléctrica contempla la instalación de 32 mil megawatts y 70 % de ellos son renovables, por lo que al 2030, disminuirá el consumo del gas natural, combustible y diésel, las cuales son fuentes fósiles que emiten contaminantes y gases que provocan el cambio climático.

“Hasta el 2030 va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 24 de junio, la mandataria indicó que el proyecto oasis conocido como Sistema Eléctrico Mulegé es “muy innovador y con cero emisiones” porque generará energía solar y se almacenará a través de la producción de hidrógeno.

Proyectos Oasis y Central fotovoltaica

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se realizarán distintos proyectos de energías renovables en diversas regiones del país. Señaló que su ubicación responde a los recursos naturales disponibles y en cada una de las regiones, así como la necesidades en cada una de las zonas.

En el sur, por ejemplo, hay disponibilidad de agua lo que fortalece el desarrollo y modernización de centrales hidroeléctricas. En el norte, noroeste y noreste del país se aprovechará la alta radiación solar que permite instalar proyectos fotovoltaicos a gran escala.

En ese sentido, la funcionaria anunció el proyecto Oasis, conocido como Sistema Eléctrico Mulegé en Baja California, el cual combinará energía solar, almacenamiento con baterías e hidrógeno verde; con el objetivo de disminuir el uso de combustibles fósiles y fortalecer la seguridad energética en la región, pues no está conectado al sistema nacional.

El segundo proyecto es la Central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora. Este busca ser la más grande de América y aprovechará la radiación solar a través de paneles fotovoltaicos con una capacidad de mil megawatts. Informó que la inversión supera los mil 400 millones de dólares.