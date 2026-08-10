Anuncian el Driving Experience 2026 en Tuxtla

Grupo Chirey Chiapas anunció el Driving Experience 2026, el evento automotriz más importante a nivel nacional, en el que se exhibirán todos los automóviles del inventario y habrá dinámicas, regalos y sorpresas. Se realizará el 15 y 16 de agosto en la explanada del estacionamiento de Plaza Crystal.

Ana Libreros, gerente de Mercadotecnia, indicó que el evento comenzará a partir de las 11 horas, uno de los atractivos más importantes es que estarán presentes pilotos profesionales para acompañar las pruebas de manejo de todos los vehículos y también habrá dinámicas para toda la familia.

El gerente general de la Agencia Automotriz Chirey / OMODA / JAECOO, Valentín Trujillo, invitó a todas las familias chiapanecas para este evento que se realiza a nivel nacional por la marca con los mejores concesionarios del país.

“Poder realizar el driving experience muestra que la plaza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es una de las mejores agencias en todos los estándares que establece la marca a nivel nacional, capaz de albergar este evento de gran magnitud.”

Destacó que Grupo Chirey busca refrendar el compromiso con sus clientes con este evento, es una forma de agradecer al público chiapaneco que ha aceptado con gran fuerza esta marca, con regalos, sorpresas y promociones, bonos adicionales.

Araceli Aquino, gerente de ventas de la Agencia Chirey, comentó que es la oportunidad de probar todos los demos acompañados de pilotos profesionales, lo que sin duda será toda una experiencia para todas y todos los que decidan asistir.

Para saber quienes serán los pilotos profesionales que participarán en el evento, las personas pueden seguir y estar pendientes de las redes sociales de Grupo Chirey Chiapas a partir del próximo lunes.